„Csak azért lógott pornós lányokkal, mert azt hitte, ők is boldogtalanok” – 10 éve felejtette el a világ a tigrisvérű Charlie Sheent

Vajon sikerülhet Charlie Sheennek az, ami Robert Downey Jr.-nak, és a privát életében rossz úton járó színészt – amennyiben ő is akarja – kirángathatják a mélyből, hogy a napilapok szalagcímei helyett ismét a mozis bevételekkel és a szakmai elismerésekkel mondjanak róla véleményt? Sheen karrierje tíz éve hullott darabokra, miután kirúgatta magát sikersorozatából, a Két pasi - meg egy kicsiből. Azután csak úgy tudott huzamosabb ideig címlapra kerülni, hogy bejelentette, HIV-pozitív. De vajon mi történt vele azóta?

Remek színész, pocsék apa

Charlie Sheen színészcsaládba született. Apja, Martin Sheen igazi hollywoodi legenda, aki a hatvanas évek közepétől meghatározó alakja a tévé- és mozifilmeknek, anyja, Janet Sheen szintén kipróbálta magát színészként, hogy aztán producerként is dolgozzon. Négy gyerekük született, mindegyik ezt a pályát választotta, köztük Charlie is, aki húszéves korára már nyolc játékfilmen túl volt, vagyis a gyerekszínész létből is kijutott neki. Holland Taylor évekig játszott Sheen oldalán a Két pasi – meg egy kicsi című szitkomban, 2013 júniusában ő mesélt arról egy amerikai lapnak, mennyire nem tett jót kollégájának, hogy az apja neves színész.

Egy filmsztár apa mellett nőtt fel, aki bejárta a világot. Martin igazi A-kategóriás sztár, mindig magával vitte a gyerekeit, bárhová is ment. De ez azt jelentette, hogy a gyerekkoruk nagyon őrült tempóban zajlott.

Taylor szerint a gyerekek számos alkalommal elkísérték apjukat filmforgatásokra is, ahol több olyan jelenetnek is szemtanúi voltak, mikor előkerült a kábítószer vagy az erőszak. Martin Sheen maga is alkoholista volt, harminchét évesen emiatt szívrohamot is kapott az Apokalipszis most forgatásán, már az utolsó kenetet is feladta neki egy angolul nem beszélő pap. Másik fia, Emilio Estévez egy „borzalmas, részeg emberként” jellemezte apját, elmesélve, hogy a gyerekkoruk számos alkalommal igen félelmetes volt. A családfő depresszióba süllyedt negyvenes éveire, tovább ivott az infarktusa után, börtönbe is került, mert meg akart verni egy rendőrt.

Ezt az alapból érzékeny lelkületű Charlie nem tudta feldolgozni: attól félt, elveszíti apját, és magára marad Hollywoodban.

Charlie Sheent a középiskolai baseballcsapat kiemelkedő tehetségeként tartották számon, közben olyan srácokkal lógott akkoriban, mint Robert Downey Jr. és Sean Penn. Mindannyian színészek akartak lenni, közösen készítettek kisfilmeket. Kis idő után azonban Sheen kiszállt a buliból: kicsapták a gimiből, mivel gyengék voltak a jegyei, az órákon pedig nem jelent meg. Előállították marihuánabirtoklásért, de apja hitelkártyájával is többször visszaélt. Viszont a színészet továbbra is érdekelte.

Oscar után Cruise

Sheen mozis karrierje nem indult be könnyen: végigjárta a ranglétrát a tinifilmektől kezdve, mígnem Oliver Stone rendező 1986-ban megtalálta őt A szakasz című háborús film főszerepére. A rendező 1969 óta dolgozott a forgatókönyvön, eredetileg Jim Morrisonnak adta a főszerepet, de az énekes meghalt, a projekt pedig tovább porosodott Stone-nál. A rendező először nem is akarta szerződtetni a fiatal Sheent, sokkal szívesebben látta volna bátyját, Emilio Estévezt a filmben, ám végül meggyőződött előbbi tehetségéről is. A film Oscar-díjat nyert, a kritikusok méltatták Sheen játékát, Stone pedig beválogatta őt a következő sikerfilmjébe, a Tőzsdecápákba. Itt sem okozott csalódást a színész, de Michael Douglas játéka mindenkinél betalált: Oscart és Golden Globe-ot kapott a játékáért, minden figyelem rá összpontosult.

1989-ben úgy tűnt, összejön a mesterhármas, és a Stone-Sheen páros még egy filmen együtt dolgozhat majd: ez volt a Született július 4-én, ahol Sheen játszotta volna a Vietnámot megjárt kerekesszékes-aktivista, Ron Kovic karakterét. Helyette Tom Cruise kapta meg a főszerepet, aki már korábban A szakasz főszerepére is bejelentkezett. Egy 2001-es Playboy-interjúban Sheen azt mondta, fájdalmas volt elfogadnia a döntést, hiszen Stone azt ígérte neki, övé lesz a szerep, a rendező azzal is hitegette, ketten olyan párost fognak alkotni a hollywoodi filmiparban, mint Martin Scorsese és Robert De Niro. De Stone végül fel sem hívta, hogy Cruise kapta a főszerepet, helyette Emilio Estévez árulta el Sheennek, hogy elesett a munkától.

Fájt. Nem érdekelt volna, ha Oliver személyesen elmondja azok után, amiket átéltünk. Két fantasztikus filmet megcsináltunk, nem tudta volna egyszerűen elmondani, hogy meggondolta magát?

A Hollywood Reporter egy későbbi cikkben okokat keresett a döntés hátterében: állításuk szerint anyagi érvek húzódtak meg a mögött, miért volt jövedelmezőbb inkább Tom Cruise-t szerződtetni Sheennel ellentétben. A lap szerint az emberek igen kis százaléka vett volna azért mozijegyet, hogy Charlie Sheent nézze a vásznon, aki a Tőzsdecápákban is inkább mellékfigura volt Douglas mellett. Ellenben a szárnyait bontogató Cruise-nak már a neve is sok pénzzel kecsegtetett. A Sheen karriertörténetét felölelő könyvek, elemzések egyetértenek abban, hogy ez volt az a pont a színész karrierjében, amikor valami megtört benne. Innentől – néhány sportfilm kivételével – már jóval gyengébb produkciókban kapott szerepeket, elindult hát a vígjátékok útján, ami ki is jelölte karrierjének következő két évtizedét. Két filmsorozatot érdemes itt megemlíteni, amelyek egyébként emlékezetesek maradtak, de minőségben más szintet képviseltek, mint a korábbi munkái: a Nagy durranás két részét, illetve a Horrorra akadva-sorozatot.

Egy playboy magánélete

A színészt főként nagyon élénk szexuális életével szokás azonosítani a médiában, ez már tinédzserkorában is jellemezte: tizenöt éves volt, mikor fizetett egy prostituáltnak, hogy az elvegye a szüzességét. Sheen magánélete már 1990-től komoly figyelmet generált az amerikai sajtóban: jegyben járt a néhai Kelly Prestonnal, majd szakításuk után főleg női pornószínészekkel került kapcsolatba, és bőven kijutott neki a balhékból:

1994-ben erőszakkal vádolta egy diáklány, aki azt állította, a színész megverte őt, miután ő nem akart lefeküdni vele.

1995-ben elvette Donna Peele modellt, akivel egy évvel később el is váltak.

modellt, akivel egy évvel később el is váltak. Házassága évében a bíróságon is tanúskodnia kellett, miután az amerikai Heidi Fleisst bordélyházának tiltott működése miatt előállították. A színész itt mesélt arról, hogy több tízezer dollárt költött el prostituáltakra.

bordélyházának tiltott működése miatt előállították. A színész itt mesélt arról, hogy több tízezer dollárt költött el prostituáltakra. Az 1996-os év sem múlhatott el rendőrségi ügy nélkül: akkori pornófilmes barátnője, Brittany Ashland feljelentette Sheent, mondván, a férfi csúnyán megverte őt. Egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

feljelentette Sheent, mondván, a férfi csúnyán megverte őt. Egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 1998-ban drogtúladagolása volt, infarktust kapott, egy barátja talált rá Sheen tengerparti otthonában. Borzalmas állapotban vitték kórházba, később megint elvonóra ment, de két nap múlva kiszökött, hogy aztán a rendőrök vigyék vissza.

2001-ben találkozott Denise Richardsszal a megbocsáthatatlan magyar című Eltanácsolt tanácsadó vígjáték forgatásán. Hamar egy hullámhosszra kerültek, Richards már a második randijukon tudta, hogy Sheen lesz a nagy ő számára (spoiler: nem lett az). Hiába volt Sheennek rosszfiú imidzse, a színésznőt mindez nem érdekelte. Állítása szerint ő egy olyan férfiba szeretett bele, aki erős, de tisztában van a gyengeségével is, amin lehet és kell is javítani – utóbbira nehezen vette rá magát Sheen.

Kezdetben pezsgett a kapcsolatuk, 2002-ben összeházasodtak, 2004-ben megszületett első lányuk, 2005-ben pedig Richards terhes lett a másodikkal. Csakhogy a várandósság hatodik hónapjában a nő benyújtotta a válókeresetet, ugyanis Sheen balhézásai elviselhetetlenné váltak. A nő a keresetben úgy fogalmazott:

férje többször megfenyegette őt és a szüleit is,

melegpornót nézett, amiben kiskorúak szerepeltek,

a drogtól és az alkoholtól pedig nem tudott szabadulni.

Sheen mindent tagadott, a gyerektartást innentől megvonta, a válás után a Richardsnak és a gyerekeknek vásárolt házból is kilakoltatta őket. 2020-ban békét kötöttek, azóta nem mondanak egymásról semmit rosszat.

A botrányhős színész 2008-ban feleségül vette Brooke Mueller színésznőt, de a kapcsolatuk nem volt hosszú életű: egy évvel később Sheent már testi sértés miatt állították elő egy Aspenben töltött vakációjuk után, ahol megverte feleségét – ezt később beismerte a bíróság előtt.

El is értünk az egy évtizeddel ezelőtti eseményekhez, ugyanis a válási procedúrának 2011-ben lett vége.

Innentől indult meg az igazi lejtmenet a színész magánéletében:

2011-ben összeköltözött Bree Olson pornószínésszel, illetve a modell Natalie Kenlyvel, akiket csak istennőinek nevezett akkoriban. Ugyanabban az évben előbb Olson, majd Kenly is elhagyta a színészt vállalhatatlan viselkedése miatt. 2013-ban összejött Georgia Jones pornószínésszel, akivel nagyon hamar szakítottak is. 2014-ben Brett Rossi pornószínészt jegyezte el, esküvőig viszont nem jutottak – nem meglepő módon azért, mert Sheen szinte sosem volt józan és beszámítható. Cserébe az agresszivitása is megmaradt.

A mélypont

Sheen 2003-ban már kezdett kikerülni a hollywoodi körökből, miután csak a méltatlanabb filmszerepekre kérték fel (a gyenge kritikákat kapó Horrorra akadva harmadik részébe Denise Richards is beugrott haknizni). Óriási szerencséjére a CBS épp akkoriban tervezett be egy szitkomot egy testvérpár mindennapjairól, ahol az egyik fivér egy Charlie Harper nevű hedonista, alkoholban fürdőző playboy, aki tengerparti otthonában tényleg semmi mást nem csinál, mint bulizik és minden nap más nőt visz haza. Nem véletlenül jutott a készítők eszébe Sheen, akiről köztudott volt, hogy hasonló intenzitással éli az életét. Ez lett a Két pasi – meg egy kicsi, ami meglepően nagy siker lett, hét évad után azonban már nem tudták féken tartani a színészt,

akinek a sorozatban látott ügyei pusztán enyhe verziói voltak annak, amit a való életben csinált.

Javában forgott a hetedik évad, mikor féltávnál leállítottak minden munkálatot, mert Sheent elvonóra kellett küldeni nem szűnő drogproblémái miatt. A színésznek nem tetszett, hogy az ügy mekkora nyilvánosságot kapott a CBS-nek és a sorozat készítőinek hála, ezért felvetette, vissza se akar térni a kezelések után, ha nem emelik meg az epizódonkénti egymillió dolláros gázsiját pár százezerrel. A csatorna nem engedhette meg magának, hogy sutba dobják az aranytojást tojó szitkomot, így feltornászták Sheen bérét 1,8 millióra, így várták vissza a folytatásra – ezzel ő lett a legjobban kereső sorozatszínész a 2000-es évek közepén.

De csak nem sikerült lenyugodnia, mert előbb egy prostituált társaságában vert szét egy szállodai szobát, majd 2011-ben meglátogatott Las Vegasban egy pornós díjkiosztót. Itt teljesen kiütötte magát, a Két pasi – meg egy kicsi forgatására be sem jelentkezett. Ekkor már kötelezni kellett, hogy újból elvonóra menjen, fenyegették, hogy ebből nem lesz további szerződés a CBS-szel. Sheent ez nem kifejezetten érdekelte, tovább alakította Charlie Harpert a való életben: pornószínészek társaságát élvezve kis híján túladagolta magát kokainnal, kórházba kellett szállítani. A csatorna megpróbálta elkerülni a balhét, és azt kommunikálták: Sheen mindössze rekeszsérvet kapott egy partin, annyira sokat nevetgélt.

Kacey Jordan pornószínészt 5000 dollárért hívta el a buliba, ő később egy interjúban felidézte, mi történt aznap este valójában.

Egy drogdíler Gucci-táskában hozta a húszezer dolláros anyagot, ebből három hógolyó méretű kokainlabdát vett ki. Charlie mindet fel akarta szippantani, teljesen önpusztító módban volt. Végül szexeltünk is, de látszott rajta, hogy teljesen boldogtalan. Üvöltött a fájdalom róla. Csak azért lógott a pornós lányokkal, mert azt gondolja, ők is boldogtalanok. A megbeszélt 5000 dolcsi helyett 30 ezres csekket kaptam, amivel rohantam a bankba.

Rendesen izzadtak a CBS-nél, mert menteni kellett a menthetőt. Kábeltévében kevés jövedelmezőbb széria futott akkoriban az amerikai tévékben: a Két pasi – meg egy kicsi előtti reklámpercekért egymásra licitáltak a cégek, de ha nem forgott volna normál ütemben a sorozat, a bevételkiesés garantálttá vált volna. Sheen balhéi egyébként a nézőket annyira nem izgatták: egyszerűen összekötötték a sorozatbéli karaktert és a színészt – a csatorna emiatt esett dilemmába, hogy kirúgják-e egyáltalán.

Végül maga Sheen volt az, aki megkönnyítette a döntést: többször kifakadt a médiában a sorozat készítőjére, Chuck Lorre-ra, akit „zsidó bohócnak” és „sarlatánnak” nevezett, a Két pasi – meg egy kicsiről pedig azt mondta, a CBS-nek semmi köze hozzá, az az ő sorozata. A fizetésemelés újra szóba került: az addig 1,8 millió dollárra feltornázott bére helyett hárommilliót akart. 2011 márciusában kirúgták a csatornától, egyúttal a sorozatból is. Erre a színész válasza az volt, hogy tovább szidta Lorre-t a lehető legtöbb médiafelületen, és egyébként is annyi zagyvaságot összehordott, hogy az évekkel korábbi „én egy vatikáni bérgyilkos varázsló vagyok” kijelentése már-már mértékletes fecsegésnek tűnt.

Anonim alkoholisták? Jó vicc, oda csak normál emberek járnak, nekem tigrisvér folyik az ereimben, Adónisz-alapú a DNS-em.

Piers Morgan megnyerte magának Sheent egy interjúra a kirúgás utáni napokban, ahol a színész többi között elmagyarázta, szerinte Lorre-t kéne kirúgni és őt visszavenni a sorozatba, mert a nézettség zuhanását nem tudja megállítani a csatorna.

Később Lorre nyelve is megeredt a sajtóban, de ő nem ment bele az adok-kapokba, szerinte nem a becsmérlő nyilatkozatok, sokkal inkább Sheen ön- és közveszélyessége volt döntő a kirúgásban. A színész hónapokkal később bocsánatért esedezett, állítása szerint beszámíthatatlan volt a kokaintól kirúgása idején. Viszont a sajtósaival megérezték a nézőktől felé áramló töretlen népszerűséget: készítettek neki Twitter-fiókot, amivel Guinness-rekordot állított fel, olyan sokan követték be egy nap alatt. Itt termékeket kezdett reklámozni, amivel azt a pénzt próbálta pótolni, ami már nem érkezett a CBS-től.

A Lionsgate stúdió még abban az évben meglátta a lehetőséget Sheenben, és Nyugi, Charlie! címen szitkom-főszerepet ajánlottak fel neki. Egy dühterapeutát alakított benne két évadon keresztül úgy, hogy az első szezonért fizetést sem kapott, megmutatva, mennyire megváltozott a munkamorálja. Nem indult rossz nézettséggel a sorozat, a tíz berendelt epizód után még újabb kilencven darabra volt szerződés, de miután azt teljesítették, többet már nem forgattak belőle.

A Charlie Sheen-effektus

2015 őszén pletyka kezdett terjedni arról, hogy Charlie Sheen HIV-fertőzött. A színész a Today Show című reggeli műsorban elmondta, akkor már négy éve a betegség hordozója volt.

Nagyon nehéz lenyelni ezt a három betűt. Ez egy fordulópont az ember életében.

Állítása szerint azért nem mesélt addig erről a nyilvánosságnak, mert nem akart lejáratókampány részese lenni. Mint mondta, senkit nem fertőzött meg, mindig védekezett a szexuális együttlétek során, ennek ellenére több nő is beperelte az interjú megjelenését követően, mondván, Sheen nem szólt nekik a betegségéről.

A vallomásnak volt egy pozitív hozadéka is: az ABC 2017-ben felhívta a figyelmet arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban rohamosan megugrott a HIV-tesztek száma az interjút követően. 2014 és 2016 közötti adatokra támaszkodva írtak arról, hogy a nyilatkozat után az egyetlen elérhető gyors HIV-teszt (OraQuick) eladásai megduplázódtak. A szakemberek szerint Sheen nyilatkozata hozzájárulhatott a HIV-fertőzéssel kapcsolatos edukáció növekedéséhez, és az mindenképp jó dolog, hogy többen akarnak tesztelni – függetlenül attól, hogy Sheen milyen múlttal a háta mögött biztatott erre tévénézőket.

Mit csinál manapság?

Múltjához képest meglehetősen keveset lehetett hallani róla az elmúlt évtizedben, a Yahoo! Entertainment februárban készített vele egy interjút, ahol az ominózus 2011-es évére visszatekintve elmondta, maga a CBS vezérigazgatója jött el a házához 2011-es összezuhanása idején, hogy felajánlja a segítségét, nehogy kirúgásba vagy még rosszabb esetben halálba torkolljon az ámokfutása.

55 különböző módon lehetett volna kezelni azt a helyzetet, én az 56. módon láttam hozzá.

Elmondása alapján vállalja a felelősséget tetteiért, de hozzáteszi, mégiscsak fel kellett volna ismernie valakinek, hogy a mentális állapota mennyire rossz volt.

Évekkel ezelőtt még arról nyilatkozott, hogy új műsoron dolgozik, de a projekt nem nagyon jöhetett össze, mert mostanában B és C kategóriás film- vagy sorozatszerepekre hívják, esetleg videóklipben szerepel. IMDb-profilja szerint 2020-ban szerepelt utoljára bármilyen alkotásban. A Cameo nevű weboldalon viszont aktívan ténykedik, ahol bizonyos pénzösszeg fejében bárki rendelhet tőle születésnapi köszöntést vagy egyéb jókívánságokat. Két éve józan, volt egy 28 éves modell barátnője pár éve, jelenleg nincs kapcsolata.

Nemrég adott még egy interjút, akkor arról mesélt, milyen az élete a koronavírus-járvány alatt: jelenleg a California Strong nevű katasztrófa-elhárítást végző szervezettel dolgozik együtt, hogy pénzt gyűjtsön rászoruló családoknak. Továbbá a hobbi baseball-edzősködés érdekelné még, mert akár belőle is lehetett volna profi játékos. Elmondta, hogy ha húsz évet visszamehetne az időben, akkor talán megbánással tekintene arra, hogy nem lett sportoló, de ma már elfogadja az életét olyannak amilyen.