Korántsem olyan veszélyes, mint amilyennek elsőre hangzik.

Július végén jelent meg a Billie Eilish Happier than ever című dalához készült klip, aminek forgatásáról most jó néhány werkfotót osztott meg közösségi oldalán az énekesnő.

A videó egy ház belső teréből indul, majd víz alá merül az egész, Eilish pedig felúszik a tetőre, ahol aztán végigénekli a dalt. A valóságban persze műesőről és díszlet tetőről van csak szó, így korántsem olyan veszélyes a mutatvány, mint amilyennek a kész felvételeken látszik.