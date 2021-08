Ilyen párt kívánunk mindenkinek: ez a férfi beáldozta a kezeit, hogy a barátnője a műkörömépítést gyakorolhassa rajtuk

Egy kapcsolatban élni azt jelenti, hogy a felek együtt dolgoznak és támogatják egymást a különböző törekvéseikben. Sokszor előfordul, hogy az embernek nincs kedve elmennie újra és újra ruhákat vásárolgatni, vagy megnézni egy unalmas focimeccset, de jó látni, hogy van, aki férfi létére is odaadja a kezét, ha a barátnője megkéri rá.

És ezt most nem különleges eljegyzésként kell értelmezni, hanem úgy, hogy egy odaadó partner akkor is odaadja a kezét, hogyha a barátnője a műkörömépítést szeretné gyakorolni az ujjain. Az ilyesmit meg kell becsülni.

Nem csoda hát, hogy Naomi Marie posztjáért megőrült az Instagram, amikor az amerikai nő kitette, ahogy barátján, Xavieren gyakorolja ezt a szépészeti beavatkozást.

Marie próbálja beindítani a körömüzletét, és nyilvánvalóan csiszolnia kell a készségeit arra az esetre, ha rengeteg ügyféllel kellene foglalkoznia, de nagy szerencséjére a vőlegénye kisegítette.

– szól a képaláírás. A különböző közösségimédia-platformok felhasználói pedig odavannak a cukiságtól, ezért természetesen az olyan klasszikusok is előkerültek, mint a „menj hozzá azonnal” és „az igazi szerelem igenis létezik”.

Marie Twitteren még azt is megosztotta, ahogy a gyakorlás után a pasija próbálja leszedni a műkörmeit.

they pop right off 🤣🤣 i used a peel it base. pic.twitter.com/Szz0WTnD0U

— naomi marie 🐝 (@itsnaomimarie) July 22, 2021