Ma kétszáz éve, hogy megszületett Louis Vuitton

Ma ünnepelné kétszázadik születésnapját a legendás divatház alapítója, Louis Vuitton. A francia születésű Vuitton még 1837-ben költözött szülővárosából Párizsba, ahol először egy táskákkal foglalkozó cégnél tanonckodott. Pár évvel később, 1854-ben megnyitotta üzletét Párizsban, ahol saját tervezésű táskáit árulta. Az évek során egyre népszerűbbé váltak a darabjai, melyek főként utazóládákból álltak. A cég arculatát és a híres monogramot fia, Georges Vuitton tervezte meg. A márka, aminek jelenlegi kreatívigazgatója Nicolas Ghesquière, az alapító emlékére egy edukációs és szórakoztató jellegű videójátékot dob piacra.

