Rebel Wilson Britney Spearsnek öltözve alkotta újra az egyik videóklipjét

Egy éppen készülő filmje miatt volt rá szükség.

Rebel Wilson éppen a Senior Year nevű filmjét forgatja, aminek utolsó napját dokumentálta Instagram-oldalán. Megmutatja a díszletet, ami pont úgy néz ki, mint Britney Spears (You Drive Me) Crazy című klipjében is a háttér, ahogy Wilson outfitje is egyértelműen jelzi, hogy az énekesnőnek öltözött, aki ugyanazt a csillogó zöld felsőt és fekete nadrágot viselte a videóban. Azt is láthatjuk, ahogy éppen bemelegít a táncosokkal, akik elkezdik énekelni a dalt, így:

Alább pedig megtekintheti az eredeti klipet, Britney Spearsszel: