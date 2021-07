Britney Spears elég konkrétan elküldött az anyjába mindenkit

Az énekesnő tegnap már megosztott egy burkolt üzenetet a húgának és úgy tűnik, ettől annyira erőre kapott, hogy posztolt egy másikat is, amit már nem virágnyelven fogalmazott meg és ha már belejött, a kommentelőket is helyre tette.

– kezdte Britney Spears, aki azt szeretné elérni, hogy végre kikerüljön apja felügyelete alól.

Az sem tetszik, hogy a húgom megjelent egy díjátadón és az ÉN DALAIMMAL lépett fel. Az úgynevezett támogató hátországom nagyon mélyen megbántott. Ez a gyámság kinyírta az álmaimat… szóval az egyetlen dolog, ami megmaradt nekem az a remény. Egyáltalán nem tetszett a dokumentumfilm, ami felhozta a múltam legmegalázóbb pillanatait, amiken már régen túl vagyok. Azoknak a nőknek pedig, akik szerint furcsa, hogy még most is hiszek a tündérmesékben azt üzenem, hogy basszák meg magukat🖕🏼 !!!!! Ahogy mondtam, a remény az egyetlen, amim van most.