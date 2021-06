Dua Lipa új klipjében a Sarkcsillagnál is fényesebb ruhában rodeózik

Megpróbálnak lasszóval befogni egy hatalmas tojást is.

Pénteken jelent meg Dua Lipa legújabb klipje, ami a Love Again című számához készült. A videó koncepciója szerint meglovagol egy rodeo bikát, ami egyszer csak eltűnik, Dua Lipa viszont a levegőben marad. Néha megérkeznek a táncosai is, akikkel elnyomnak egy koreót, amit az Instagram-bejegyzése alapján háromnegyed óra alatt kellett megtanulniuk, mert a forgatás mellet párhuzamos készült a Brit Awards fellépésére is. A klipben az állat és terepmintás ruhák mellett előkerült egy fénysorral ellátott outfit is, ami annyira világít, hogy akár még a lefekvés előtti olvasáshoz is tökéletesen elegendő lenne.