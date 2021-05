Kerényi Miklós Máté eljegyezte a barátnőjét

Képet is posztoltak a gyűrűről.

Kiskero Instagram-oldalán jelentette be, hogy megkérte a színésznő barátnője, Kardffy Aisha kezét. Az eljegyzésről kicsit bővebben a Blikknek meséltek, például azt, hogy nem szeretnének túl sok részletet elárulni az esküvővel kapcsolatban, ahogy a lánykérésről is csak nagyvonalakban számolt be.

Aishát meglepetésként érte, amikor előkerült a gyűrű. Megadtam a módját az ünneplésnek, az biztos. Jártunk a Bazilikánál is, de egyelőre a pontos részleteket még egy kicsit szeretnénk magunknak megtartani

– mondta, mi pedig mutatjuk a fotót, amin a ráközelített Kerényi profilja mellett a gyűrű is feltűnik: