Az anya és a baba is jól vannak.

A Story magazin számolt be elsőként a hírről, hogy megszületett Dér Heni és Bakos Gergely első gyereke. A lap szerint a szülés ma reggel indult be, méghozzá éppen az autóban, úton valahova. Dér Heni végül a rendőrség felvezetésével érkezett meg a kórházba. A baba a Bendegúz nevet kapta, és ő és Dér Heni is jól vannak.

Pár nappal ezelőtt még arról posztolt az énekesnő, hogy igyekszik minden trükköt bevetni, hogy beinduljon a szülés.