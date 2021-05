Hódi Pamela lánya már otthon is van, Dér Heni pedig minden trükköt bevet, hogy beinduljon a szülés

Hódi Pamela két napja posztolt utoljára a kórházi ágyán ülve és elmondta, hogy még aznap megszületik második gyereke. A 24 óra alatt eltűnő Instagram-történetéből pedig már az is kiderült, hogy kislánya már otthon is van.

Sziasztok, Most egy kis időre elköszönök Tőletek, mert elérkezett a napja annak hogy átvegyük Istentől az ajándékunkat

– írta Hódi Pamela.

Eközben Dér Heni is nagyon készül már fia érkezésére. Bendegúznak a kiírt időpont szerint már egy hete meg kellett volna érkeznie, de egyelőre tovább időzik.

Már annyi tippet kaptunk milyen természetes módszerek vannak a szülés beindítására, mi nem győzzük sorra venni őket.. Nem siettetni szeretnénk a kisfiunkat (már késik🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️), csak szeretnénk elkerülni a mesterséges indítást.. Ezért ma fellépcsőztünk a várba, hátha…🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️😂😂✌️✌️ Amennyire kis sunyi, szerintem jót fog ezután is a pocakban pihenni…✌️✌️🤣🤣 Most tonikot iszom, és igen, már a többi is megvolt..