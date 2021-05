Will Smith elkezdett edzeni, a kommentelők szerint máris meglátszik rajta az eredmény

Pedig csak most kezdett bele az életmódváltásba.

Nemrég számoltunk be Will Smith Instagram-posztjáról, melyben félmeztelen fotóval mondta el a követőinek, hogy ő is elengedte magát az elmúlt egy évben, és kicsit megváltozott a teste. Ezzel semmi baj nincs, de hozzátette, hogy nem érzi olyan komfortosan magát a bőrében. Azt is eldöntötte, hogy újra nekiáll edzeni, és megígérte, hogy folyamatosan dokumentálni fogja az életmódváltással kapcsolatos történéseket.

Legutóbb az edzőteremből jelentkezett be. Amellett, hogy a bejegyzés több mint kétmillió kedvelést ért el, sok kommentelő szerint nem is kell már többet mozognia a színésznek, mert egy edzés után máris olyan látványos a változás.