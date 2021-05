Pataky Attila újraírta végrendeletét és egyedül szeretne meghalni

A Tények stábja Pataky Attilánál járt, aki a Mokka stúdiójában vendégeskedett szerda reggel. Ott arról mesélt, végrendeletet írt, később a Tényeknek úgy nyilatkozott, korábban már írt egyet, most kicsit újrafogalmazta azt.

Nem akarok magányosan meghalni. Soha nem vagyok magányos és soha nem is leszek, a teremtő Isten velem van, az már nekem elég. De egyedül szeretnék meghalni. Életkapu, halálkapu, jöttem és mentem, ebből az életkörből is egyszer el kell mennem. Most újítottam rajta még egyet, hogy szándékaim szerint elsimítsam a dolgokat. Kézírással letettem, amit le kell rakni.