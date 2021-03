Sáfrány Emese a követőitől érdeklődik, beoltathatja-e magát terhesen a koronavírus ellen

Az első gyerekével terhes Sáfrány Emese szeretne tisztán látni a vakcinák ügyében, ezért egy fotó társaságában követőihez fordult Instagramon felvilágosításért:

Egy kicsit komolyabb témával szeretnék ma foglalkozni. Persze tudom, hogy több mint egy év után már mindenki a háta közepére sem kívánja, és örülne, ha vége lenne ennek az egész vírus helyzetnek,

de két COVID -dal 🦠 kapcsolatos kérdésre egyelőre eléggé megosztó válaszokat hallok. Így kíváncsi lennék a ti véleményetekre, és tapasztalataitokra.

1️⃣ Először is én novemberben már átestem a korona víruson, így akkor még védettnek számítok? Ha igen, akkor még meddig?

2️⃣ Második kérdésem: Eddig azt mondták, aki várandós vagy babát tervez, ne oltassa 💉 be magát, most meg azt hallani, hogy több országban oltják a kismamákat is. Most akkor melyik infóban érdemes bízni?