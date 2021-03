Már látnánk, ha lenne összefüggés a koronavírus és a magzatfejlődési rendellenességek között

Nem valószínű, hogy terhes nők és babára próbálkozók számára bármilyen szinten veszélyes lenne a koronavírus-oltás, de mindenre kell külön kutatásokat végezni – ez az oka annak, hogy jelenleg még 2-3 hónapot ajánlanak várni a gyerekvállalás és a vakcina között. Kemenesi Gábor virológus és Dr. Varga Norbert csecsemő- és gyermekgyógyász beszélgetett arról, mire kell számítani koronavírus, vakcina és gyerekvállalás témakörben.

Egyelőre a legtöbb országban a hivatalos javaslat az, hogy koronavírus-oltás után 2-3 hónapot érdemes várni a gyerekvállalással, ennek azonban nem a különsebb veszélyfaktorok az okozói, hanem csupán az, hogy erre a populációszegmensre is le kell kutatni a hatékonyságot és a biztonságosságot, mint ahogy külön kutatás lesz a gyerekek esetében is – ez volt a legfőbb konklúziója a Babagenetika Egyesület kerekasztal-beszélgetésének, amelyben Kemenesi Gábor virológus és Dr. Varga Norbert csecsemő- és gyermekgyógyász beszélgetett a koronavírus-fertőzés kockázatai, a vakcinázás és a terhesség összefüggéseiről. Kemenesi Gábor például nem számít kizárásokra, de az biztos, hogy mindegyik vakcináná lesznek külön kutatások a kismamákra is.

Nem mindegy, hogy gyógyszerről vagy vakcináról beszélünk. Sokan párhuzamot vonnak a favipiravirral, amiről most sokat hallani, de az oltásnál nincs akkumuláció, csak beadnak egy nettó mennyiséget, és az kifejeződik

– mondta a virológus. De persze alapvetően mindent vizsgálattal kell alátámasztani – erre lesznek a kifejezetten terhes nőkre tervezett klinikai vizsgálatok.

„Az első körben soha nincs külön erre a csoportra vizsgálat. Később valószínűleg ez a 2-3 hónapos periódus is fel fog oldódni” – tette hozzá. A szakértő három-négy hónap múlva várja az első ilyen eredményeket.

A virológus azt is kijelentette: az eddigi tapasztalatok alapján már kiderült volna, ha lenne direkt összefüggés a koronavírus-fertőzés és a magzatfejlődési rendellenességek között, ahogyan például a Zika-vírusnál is szinte azonnal kibukott ez a probléma. A COVID-19 viszont a kismamákra kifejezetten veszélyes lehet, így nekik érdemes komolyan odafigyelni a fertőzés elkerülésére. Varga Norbert elmondta: a betegség nehezítheti a teherbeesést, így aki átesett a koronavírus-fertőzésen, és le is betegedett benne,

érdemes nagyjából három hónapot várnia addig, amíg el nem kezd babára próbálkozni.

Az jelenleg elég biztosnak tűnik, hogy a veleszületett COVID-19 a babáknál elenyésző esetben fordul csak elő, nagyobb kérdés, hogy a fertőzésen átesett anyák képesek-e átadni az antitesteket a magzatnak, vagy az képes-e saját maga termelni őket. Nagyon nem mindegy ugyanis: Varga Norbert elmondta, hogy több alkalommal találtak már antitesteket újszülöttek szervezetében, de nem tudni, hogy ezek az anyától örökölt, egy hét alatt kiürülő antitestek, vagy a sajátjai, és azok valószínűleg megmaradnak.

Kemenesi Gábor hozzátette: a vírus nagyon ritka esetekben jut el a magzatig, ezért közvetlenül a gyerekre nem, de a terhesség problémás lefolyása miatt az anyára és a magzatra veszélyes lehet. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy az oltás nem gyógyszer, nem kerül bele az anyatejbe, viszont az antitestek igen – nem tudni azonban, hogy a babának az így megszerzett védettség meddig tart. A szakértő elmondta, hogy a Nature-ben megjelent cikk szerint a lélegeztetés gyakoribb arányaiban a kismamáknál, ha elkapják a koronavírust, és kórházba kerülnek vele.