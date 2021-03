Travis Scott bement a boltba rágóért, totális káoszt csináltak az őt követő rajongói

A járvány alatt ez bizonyára okos húzásnak bizonyult.

Az Off Média vette észre, hogy Travis Scottnak nemrég megjelent saját itala, a CACTI, Hollywoodban folyamatosan juttatják a boltokba az üdítőt. Az egyik első szállítmányt a rapper is elkísérte, majd úgy döntött, beugrik az üzletbe egy csomag rágóért. Ez viszonylag nagy felfordulást okozott, ugyanis a bolt előtt már eleve várták a rajongói, akik úgy döntöttek, a boltba is követik a rappert.

A pénztárhoz konkrétan oda sem fért a csomag rágójával a tömeg miatt, ami akár a koronavírus-járvány elrettentő videójaként is szolgálhatna, ugyanis annyian zsúfolódtak össze a zárt helyiségben, többen orr alá húzott maszkokkal. Alább meg lehet nézni a szürreális jelenetet: