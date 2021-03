A lovaglópóz tényleg élvezetesebb a nőknek

A nők máshogyan képesek elérni az orgazmust, mint a férfiak, ezért is szükséges a több előjáték. Ha szex közben a csiklót is ingerlik egy-egy szexpóz során, nagyobb az esélye annak, hogy a nő képes megélni partnerrel is a csúcspontot.

A nők orgazmusához biztos pont a csikló A női orgazmus teljesen más, mint a férfiaké, leginkább amiatt, mert nem készen kapott: a fiúk kamaszkorukban spontán megtapasztalják a magömléssel járó orgazmust. Általánosságban igaz, hogy a nők orgazmusa a tanuláson múlik, azon, hogy milyen módon, hogyan találják meg akár egyedül, akár partnerrel a tetőpontot a szexuális izgatással. Ahhoz, hogy az orgazmus megtörténjen, sokaknál a csikló izgatása szükséges. Annyira sokaknál, hogy egy 2017-es államokbeli kutatás szerint 1055 nő közül több mint a fele azt nyilatkozta: kevesebb, mint 50 százalék az esélye annak, hogy orgazmust éljenek meg, ha nem izgatják a csiklójukat. Ebből a kutatásból egyértelműen kiderült az is, hogy attól válik minőségibbé az orgazmus megélése a nőknek a partnerükkel, ha elég időt töltenek az előjátékkal,

ha a partner tudja, mit csináljon ahhoz, hogy élvezetes legyen a szex,

ha nem siettetik a szexben,

ha újdonságokat is kipróbálhatnak,

ha önkielégíthetnek szex közben, a partner előtt,

ha megérinthetik a csiklójukat és izgathatják akkor is, amikor a partnerük beléjük hatol. Ez ugyan nem reprezentatív kutatás volt, azonban az arányok feltehetően helytállóak lehetnek más, így a magyar nőknél is, és a felsoroltak fontosak lehetnek számukra is a minőségibb orgazmus megéléséhez. Mindezt azért jó tudni, mert amennyiben egyértelmű, hogy a női fél számára a csikló izgatása szükséges a csúcspont megéléséhez a partnerrel való szexben is, akkor érdemes próbálgatni azokat a szexpózokat, amikkel a csikló izgathatóvá válik szex közben is. Az egyik ilyen a lovaglópóz, vagy tehenészlánypóz, amiben a nő van felül. Kapcsolódó Jó szexpózok a női orgazmusért Sok-sok előjáték szükséges a nőknek ahhoz, hogy az orgazmushoz vezető úton megéljék az elkerülhetetlenségi szakaszt. Vannak nehézségei is, de hasznos A férfiaknak ugyan ez a póz kényelmetlen lehet, hiszen akár fekve, akár ülve zajlik a szex, a pénisz másmilyen szögben hatol a hüvelybe, ráadásul erőteljesebb nyomást is kap. A férfiak a csípőjük emelgetésével erősíthetik a behatolást, ami szintén megerőltetőbb lehet, mint amilyen a mozgás akár egy misszionárius pózban. A nők számára azonban rendkívül jó póz, hiszen ők irányítják a ritmust, a behatolás erősségét, annak mélységét is, ráadásul folyamatosan ingerli a csiklót is a lovaglópózban történő mozgás. Ez a szexpóz különösen ajánlott azoknak a nőknek, akik csak a csiklójuk ingerlésével képesek orgazmust megélni. Azoknak azonban ez sem segíthet sokat, akik kizárólag egy bizonyos nyomással és egy bizonyos típusú ingerléssel izgatják a csiklójukat önkielégítéskor, de azoknak sem, akik zuhanyrózsával vagy akár vibrátorral, csiklóizgatóval önkielégítenek. Mind a megszokott kézi mozdulatokhoz, mind pedig a vízsugárhoz és a szexuális segédeszközökhöz hozzászokhat a csikló. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az orgazmus megélése annyira ezeknek a használatához van szoktatva, hogy másmilyen módon képtelenség eljutni a csúcspontra. Ez ilyenkor nem azt jelenti, hogy a partner béna, vagy hogy a pénisze nem megfelelő, sőt: a partnernek ehhez semmi köze. Tényleg csak arról van szó, hogy az orgazmus maga reflexfolyamatként zajlik a testünkben, és ha nagyon hozzászoktatjuk valamihez, akkor csak és kizárólag úgy lesz képes a test orgazmust megélni. Aki szeretné, át tudja szoktatni a testét – akár szakember segítségével – de nem muszáj, hiszen a partnerrel való szex közben is nyugodtan lehet izgatni a csiklót, akár kézzel, akár csiklóizgató vagy vibrátor használatával. Azt a tévhitet pedig, hogy az orgazmus és a szex akkor az igazi, amikor behatolással egyszerre élvez el a férfi és a nő, érdemes városi legendának tekinteni: ilyen alkalomból igen kevés van a valóságban. A szex akkor jó, ha mindkét (vagy mindhárom vagy több) fél élvezi, bárhányszor, bárhogyan. Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba