Fluor Tomi: A férfiak tudnak érzelmek nélkül szexelni, a nők nem

Szerinte ugyanez igaz a kúrólájkokra is.

Istenes Bence internetes beszélgetős műsorának, az IstenEst-nek a nőnapi kiadásában a monogámiáról dumált a műsorvezető Járai Mátéval, Marucs Petivel és Fluor Tomival.

Járai lassan egy évtizede nyitott kapcsolatban él feleségével, Járai Kírával, ezért volt alkalmuk komolyan elmélyedni a témában. A beszélgetés második felében Fluor Tomi azt mondta, nekiazért fájna leginkább, ha egy nyitott kapcsolatban élne, és párja megmondaná neki, hogy mással találkozik, mert szerinte a férfiakkal ellentétben a nők nem tudnak érzelmek nélkül szexelni.

Ezt az elképzelését aztán az alábbi érvvel erősítette meg:

Tudod,erre szokták mondani, hogy ha van egy kulcsod, ami minden lakatot kinyit, az egy jó kulcs, de egy olyan lakat, amit minden kulcs kinyit, hát az nem egy jó lakat.

Ezután a gyerekek fejében az édesanyjukról kialakult tiszta képet hasonlította ahhoz, ami egy monogám kapcsolatban él az ember fejében a párjáról.

Legvégül pedig a féltékenység kapcsán a kúrólájkok is szóba kerültek. Aki nem tudná, – Fluor Tomi megfogalmazása alapján – a kúrólájk az, amikor valakinek rövid idő alatt 5-6 különböző fotóját is lájkolja az ember a virtuális közeledés jeleként. Persze aztán pontosították a dolgot azzal, hogy lehet egyetlen régi bikinis fotó lájkolása is kúrólájk.

Aztán Fluor Tomi belegondolt, milyen rosszul esne neki, ha azt látná, a csaj más faszikat kúrólájkolgat. Majd a műsor végszavaként azt mondta:

Én lájkolhatok, mert abban nincs érzelem.

Természetesen az utána következő kitörő nevetésből arra is lehet következtetni, hogy csak viccelt a rapper, akiről a Mizu óta közismert, hogy lájkolja a lájkokat.

