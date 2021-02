Videón, ahogy belerohan a kocsi a cukrászdába

Még a megállás után is a gázpedálon volt a sofőr lába.

Hihetetlen pillanatokat rögzített egy amerikai cukrászdában működő kamera.

Február 23-án délután 5 előtt néhány perccel a Clifton Parkban (New York állam) található Dolce and Biscotti pékség és cukrászda alkalmazottai óriási robajra lettek figyelmesek. És abban a pillanatban meglátták, hogy egy autó száguldott be az üzlethelyiségbe.

A tulajdonos férje, Tom Fron az Albany Times Union című lapnak elmesélte, hogy ő a pénztárgépnél állt, mindenki más pedig a cukrászda egy-egy sarkában, így a csodával határos módon senkinek nem lett komolyabb baja. A New York post cikkéből kiderül, hogy egy Kathryn Ford nevű 82 éves nő vezette a BMW-t, és

a fékre akart lépni, de sajnálatos módon összetévesztette a pedálokat, így teljes gázzal száguldott be az üzletbe,

és – ahogy az a lenti felvételen is látható – még akkor is nyomta a gázt, amikor már beleszaladt a süteményes pultba. Végül Tom Fron rohant oda, és kitépte a slusszkulcsot a helyéről.

A cukrászda üzemeltetői azt írják a Facebookon, nagyon örülnek, hogy rengeteg őrangyal vigyázott rájuk abban a pillanatban, és nem történt komoly sérülés (a balesetet okozó nő sem sérült meg).

És most mutatjuk a nem mindennapi esetet: