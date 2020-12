A hólapátolás már nem divat: lángszóróval és sörözve tisztítsd meg az utat

Egy Kentucky-ban élő férfi zsenivé vált a közösségi médiában, miután a kocsifelhajtójáról lángszóróval tüntette el a havat.

Timothy Browningot egy rokona filmezte le, miközben sajátos módszerrel győzte le a havat. A férfi nem hanyagolta el a kényelmet sem: a felvételen csak fehér fürdőköpenyt, zoknit, papucsot és sapkát viselt – számolt be a Fox32.

Az öltözéke azonban eltörpül a hóval szembeni és lángokkal teli küzdelemben, ugyanis annyira komfortosan érezte magát, hogy italozott és szivarozott is közben.

A videót rengetegen nézték meg Karácsonykor, és számos hozzászólást is szerzett.

Az egyik kommentelő így vélekedett:

A lángszóró az egyik lehetséges módja a hó gyors eltávolításának.

Akadt olyan internező, aki munkát ajánlott Browningnak: szeretné, hogy nála is eltakarítsa a havat.