Kim Kardashiannak sikerült mind a 4 gyerekét összeterelnie egy fotóra

Nem is olyan rég ez még kihívást okozott neki.

Kim Kardashian éppen egy éve vallotta be, hogy a tavalyi karácsonyi családi fotójukra valójában csak ráphotoshoppolták legidősebb gyereküket, North Westet és egyébként is többször beszélt már arról, hogy mekkora kihívás normális fotót készíteni, amin mindenki szerepel.

Úgy tűnik, hogy most mégis jó volt a csillagok állása, mert Kardashian több képet is posztolt a gyerekeiről. Mind a négyről. Legidősebb lánya, North már 7 és fél éves, Saint néhány napja ünnepelte az ötödik születésnapját, Chicago január közepén már 3 éves lesz és a legkisebb fiú, Psalm is másfél éves már.