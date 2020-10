Kanye West hologramként élesztette újra Kim Kardashian halott apját

Ez volt a születésnapi ajándéka.

Kim Kardashian negyvenéves lett, erről mi is megemlékeztünk, vagyis abban sincs semmi meglepő, hogy férjének, Kanye Westnek is eszébe jutott, hogy ne csak egy parfümöt adjon neki ajándékba. 2019-ben Valentin-napon Kenny G-t állította be a nappalijuk közepére szaxofonozni, most pedig Kardashian apját, a 2003-ban elhunyt Robert Kardashiant élesztette újra hologramként. Az erről készült videót Kim Kardashian osztotta meg Instagramján.

