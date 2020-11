Kylie Minogue is felvette ugyanazt a Nanushka-ruhát, amit Hailey Bieber

Nem olyan régen emlékeztünk meg Hailey Bieber pink, pizsama szerű, szatén Nanushka-ruhájáról, amit a Vogue egyik videójában mutatott meg. A kényelmesnek tűnő felső és hozzá passzoló nadrággal kapcsolatban annyit mondott, akkor szereti viselni, ha vendégek érkeznek hozzá, netán ha vacsorapartit ad otthon.

Úgy tűnik, nagyon eltalálták az árnyalatot és a szabást is, ugyanis egyre több híresség kapott rá. Kylie Minogue — és/vagy a stylistja — is úgy döntött, hogy magára kapja ezt a kétrészes ruhadarabot. Instagramra fel is töltött egy képet, amin ebben látható. Egyébként megnéztük, és a ruha összesen közel 260 ezer forintba kerül, ami felér két kisebb budapesti lakás albérlet díjával.

Kiemelt kép: Lia Toby/BFC / Contributor/Getty Images