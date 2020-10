Fluor: Ez a hollywoodi PC világ már nem szimpatikus, átesünk a másik oldalra

A metoo-mozgalomra Kadarkai Endre azzal terelte a szót, hogy Morcsányi Géza színésznél rákérdezett barátjára, Gothár Péterre, akit 2019 végén rúgtak ki először a Katona József színházból, majd a Színház és Filmművészeti Egyetemről is, „miután a vezetőség tudomására jutott, hogy több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett”.

Morcsányi Gothár ügyével kapcsolatban úgy fogalmazott, borzalmas történetnek tartja, szerinte „itt egy olyan boszorkányüldözés indult meg, amiben semmi nincs tisztázva”.

– mondta Morcsányi.

2019 decemberében Gothárt az SZFE Etikai Bizottsága többször is meghallgatta Gothár Pétert.

Kadarkai ezek után a beszélgetés másik résztvevőjéhez, a Fluor néven ismert Karácson Tamáshoz fordult és azt kérdezte, jól látta-e, hogy nagyon bólogatott, amikor Morcsányi boszorkányüldözést emlegetett.

Jól láttad, az nekem is elképesztő dolog, hogy most már filmeket lassan betiltanak, meg filmek szereplőit, hogy karrierek mennek tönkre még azelőtt, hogy bármi bebizonyosodna. És nem azt mondom, hogy nincs ebben igazság. Pont azt mondom, hogy a metoo-mozgalom is azért kezdi elveszteni az igazi lényegét és hatását, mert most már elkezdenek olyanok is visszaélni vele, akik mondjuk pont nem estek áldozatul semminek, csak kell nekik egy kis figyelem, vagy éppen úgy érzik, hogy tönkre akarnak tenni valakit, mert van bennük egy sérelem öt-tíz évvel ez előttről