Hamarosan csak olyan filmek kaphatnak Oscart, amelyek kellőképp sokszínűek

Az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia (AMPAS) átalakítja az Oscarra nevezhető filmekre vonatkozó szabályait annak érdekében, hogy a sokszínűség követelményei érvényesüljenek a nevezhető filmekben. Az Academy Aperture 2025 nevű kezdeményezés értelmében ahhoz, hogy a legjobb filmnek járó Oscarra egyáltalán nevezhető legyen egy film, legalább egy főszerepben vagy fontos mellékszerepben valamely alulreprezentált etnikumból származó, azaz ázsiai, latino, fekete, indián, közel-keleti vagy óceániai színésznek kell szerepelnie, illetve ugyanezen szabálynak kell érvényesülniük a gyártás és a marketing fontos pozícióiban is.

Emellett az is a kikötések között szerepel, hogy legalább a kisebb szerepek 30%-ára női, szexuális vagy etnikai kisebbségekhez tartozó, esetleg valamilyen fogyatékkal élő színészeket válasszanak, vagy ugyanezen arány érvényesüljön a gyártó stábban, a marketing és a forgalmazói csapatra nézve is, hogy legyen olyan történetszál, amely valamely alulreprezentált csoportról szól, illetve hogy a produkció fenntartson fizetett gyakornoki programot is. A fenti szabályoknak nem kell mind érvényesülniük, de legalább a felét hozni kell ezeknek ahhoz, hogy az adott film legjobbfilmes Oscarra esélyessé válhasson. Az új szabályokat fokozatosan vezetik be, de 2024-re már teljes érvényt szereznek nekik.

Mivel a stúdiók saját maguktól nem igazán adaptálták a diverzitás elveit, az Akadémia ezekkel a szabályokkal igyekszik tenni azért, hogy ezek az értékek érvényt kapjanak. Az új szabályoktól érdemi változást vár a szervezet, melyet számtalan támadás ért a múltban a sokszínűség hiánya, a főleg fehér és férfi alkotókat előnyben részesítő díjazási gyakorlata miatt – és abban is biztosak lehetünk, hogy a mostani szabályok miatt is legalább ugyanannyi támadás fog még érni. Holott hasonló szabályok már érvényben vannak számos egyéb filmszakmai szervezetnél, így például a BAFTA-díjak kiosztásakor is figyelembe vesznek diverzitási szempontokat. A szabályok mögötti gondolat egyébként egyszerű: a cél az, hogy a filmekben látható történetek és emberek jobban hasonlítsanak a nézők világára, környezetére, magyarán kis túlzással ne csak fehér, ciszheteró férfi emberekről szóljanak a filmek.

A soron következő, 93. Oscar-gálát még nem érintik ezek a szabályok, ám hagyományosnak így sem lesz nevezhető a szezon a koronavírus miatti leállások, mozistop és általános iparági káosz miatt, a díjátadó szokatlanul későn, a szokásos februári-márciusi dátum helyett előreláthatólag április 25-én lesz. Az azt követő két gálán viszont már elkezdik bevezetni az új szabályzatot, mely teljes érvényben csak a 96., 2024-es gálán lesz majd. Egyelőre mindez csak a legjobb film kategória nevezettjeire vonatkozik majd, a többi kategóriára nem.

Kiemelt kép: AFP