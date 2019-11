Gothár Péter a Katona József Színház zaklatási botrányának főszereplője

A Katona József Színház kedden tette közzé, hogy elbocsájtják egyik munkatársukat, miután a vezetőség tudomására jutott, hogy az illető több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival. A színház ma a Facebookon osztotta meg Gothár Péter közleményét:

“Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa.

Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle.

Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam.

Gothár Péter”

A Katona József Színház az eredeti közleményben nem nevezte meg az ügy szereplőit, az érintettek személyiségi jogaira hivatkozva. Karácsony Gergely szerdán a HírTv-nek azt nyilatkozta, ő ugyan egyelőre nem tudja, ki a Katona zaklatója, de a színháznak nyilvánosságra kell hozni a nevet. Az ügyben a Színház- és Filmművészeti Egyetemet is megkerestük, ahol szintén tanít Gothár Péter. Kérdésünkre az egyetem közölte, hogy vizsgálatot indítottak a konkrét ügyben, ami jelenleg is tart.