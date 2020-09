Chrissy Teigen csipszes szendvicset eszik, te meg először rosszul vagy, aztán megkívánod

Gasztronómiai csoda történt a modell kórházi ágya mellett.

Chrissy Teigen harmadik gyerekével terhes, ám komplikációk merültek fel, emiatt kórházba kellett feküdnie, és vérátömlesztést is kapott. A modell erről is beszélt Instagram-sztorijai közt, de ennél is fontosabb talán az a gasztronómiai csoda, amit szintén sztorijaiban mutatott be részletesen. Férje, John Legend készített neki szendvicset kórházi ágya mellett, de itt nem egy szimpla sajtos sonkás szendvicset kell elképzelni.

Legend fogott két, előre megvajazott(?) kenyérszeletet, megkente őket mustárra, majonézzel, majd

megszórta a szeleteket sós csipsszel,

utána rátett két szelet sonkát és két szelet sajtot illetve egy salátalevelet, közben pedig azt is kihangsúlyozta, hogy a sajt semmiképp sem érintkezhet a kenyérrel.

Ez valószínűleg egy teljesen bevett, hétköznapi dolog lehet, mert a videón hallható többi ember sem csodálkozott rá arra, hogy az énekes teleszórja csipsszel a vajaskenyeret.



Kiemelt kép: Instagram/Chrissy Teigen