Ha filmfordítónak akarsz menni, előbb csekkold a Borat 2 angol címét

Hogy gyorsan elmenjen a kedved.

Írtunk már arról, hogy a nyáron civilek videóra vették Sacha Baron Cohent Las Vegas környékén, amint Borat-jelmezben ténykedik, nem sokkal később pedig hivatalosan is beigazolódtak a pletykák: valóban készül Cohen agyzsibbasztó filmjének folytatása.

Sőt, már megvan a projekt munkacíme. Az első epizódé az volt, Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika, a második is hasonlóan bonyolult:

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan.

Azaz nagyjából:

Borat: Megfogyatkozott kazah nép felvirágoztatás céljából szexmajom ajándékot ad Mikhael Pence alelnöknek.

Itt az angol címben szereplő „Vice Premiere” valószínűleg „Vice President”, azaz alelnök akar lenni, továbbá nem Mikhaelnek, hanem Michael Pence-nek hívják Donald Trump alelnökét.

