A Konyhafőnök győztese elmondta, mihez kezd a műsor után

Az biztos, hogy Magyarországon marad.

A gasztro vetélkedő legutóbbi szériáját Sárközi Ákos versenyzője, a venezuelai származású, Armando Mundarain nyerte meg, aki a hétfői Reggeliben a terveiről mesélt.

Szerintem a gasztronómia mostantól mindig az életem része lesz. Szeretnék tovább főzni, ezzel foglalkozni, étteremben dolgozni. Nagyon jó lenne, ha sajátom lenne, de ez valószínűleg a következő éven belül nem fog megtörténni. Egy vlogot szeretnék, hogy megmutassam az embereknek a különböző gasztronómiákat, főleg a sajátomat. Nem kifejezetten venezuelait, de egy dél-amerikait

– mondta Armando, aki még gyűjti az ötleteket.

A Konyhafőnök győztese azt is elmondta, hogy édesanyja – akivel a műsornak köszönhetően 5 év után találkozott újra – most vele él Budapesten és jó darabig marad is, amit nagyon élvez. Armando egyébként cserediákként érkezett Magyarországra és egy év alatt tanult meg magyarul, amiből azóta felsőfokú nyelvvizsgát is szerzett.

