Miley Cyrus sztriptízelt egyet Instagramon

Eszébe jutott, hogy miért jó szinglinek lenni.

Miley Cyrus elárulta, hogy élvezi a szinglilétet, ugyanis ilyenkor több ideje van rá, hogy kedvenc zenéire sztriptízeljen, csak úgy, saját maga szórakoztatására. Vagyis most a több millió követője örömére, mivel az egy nap után automatikusan eltűnő mystory funkción keresztül osztotta meg a felvételeket. Eleinte csak a nadrágjával szórakozik, akkor még nem igazán értettük, hogy mit szeretne pontosan, majd ahogy tovább mennek a felvételek, látszik, hogy most tényleg sztriptízel. Egyébként a videókat összevágva feltöltötte rendes bejegyzés formájában is, plusz filterekkel.

Kiemelt kép: Instagram/@mileycyrus