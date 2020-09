Tom Hanks fia nagyon furcsa videoüzenetben kéri Adele-t, hogy hívja fel

Valami nagyon fontosat akar neki mondani.

Chet Hanksről, mint furcsa, apjával, azaz Tom Hanks-szel ellentétes jelenségről már egyszer írtunk és most nem is az életét és annak legfontosabb állomásait szeretnénk kivesézni. A cikk apropója ez a videó, amit ő maga töltött fel Instagramra, és amit kikerülhetetlenül Adele-nak címez. Igen, az énekesnő Adele-nak, aki pár napja feltöltött egy képet magáról, ami sokaknak nem tetszett, mivel egy jamaikai fürdőruhában és afro fonatokkal látható.

Hanks a videóban az énekesnő egyik számát hallgatja, majd ámuldozik, hogy mennyire jó a zene. Végül egyszer csak jamaikai akcentussal elkezd arról beszélni, hogy hívja fel Adele, mert nagyon fontos mondandója van számára. Szinte biztosak vagyunk benne, hogy Adele is ugyanolyan tanácstalanul áll a felkeresés előtt, ahogyan bárki más is. A másik fontos kérdés, ami felmerült bennünk, hogy ha az apja a világ egyik leghíresebb színésze, ezáltal befolyásos is, ugyan mibe telhet neki megszerezni bármelyik telefonszámot a világon.

Kiemelt kép: Instagram/@chethanx