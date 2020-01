Rettentő kínosan viselkedett a Golden Globe-on, így itt az idő megismerni Tom Hanks fiát, Chet Hanxet

Ha épp nem gengszterrapperkedik, akkor tetovált felsőtestét mutogatja az Instagramján. Pont nem olyan, mint az apja, és már csak ezért is rendkívül érdekes Chet Hanks, aki évekkel ezelőtt megpróbált már ismertté válni, csak egy teljesen más néven. Most viszont az akcentusa miatt egy világ róla beszélt pár napig.

Tom Hankset mindenki ismeri. De tényleg mindenki. Közel száz filmben játszott, ötször jelölték Oscarra, kétszer nyert is, és évek óta boldog házasságban él Rita Wilson színésznővel. Előző házasságából született két gyereke, a szintén ismert színész, Colin Hanks, illetve Elizabeth Ann Hanks, Wilsonnal pedig szintén két gyereke született, Truman Hanks, illetve Chet Hanks. Ezzel el is érkeztünk a cikk főszereplőjéhez, a magát néha gengszterrappernek képzelő, néha filmekben is statisztáló Chet Haze-hez, aki mostanában leginkább csak a Chet Hanx nevet használja, a hétvégén megrendezett Golden Globe-on pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy jamaikai akcentussal beszélt a kamerába, amit aztán saját Instagramján is megosztott.

Igen, ő tényleg Tom Hanks fia, és bár a videója alatti kommentből kiderül, hogy anyjának, Rita Wilsonnak tetszett, amit látott, mert állítólag jót nevetett, többen is inkább zavarba ejtőnek nevezték ezt az egészet, köztük a CNN is, amely azt írta, ez volt a 2020-as Golden Globe legbizarrabb jelenete. Magyarázatot végül nem adott arra, hogy miért érezte szükségét az akcentussal előadott monológnak, de egy későbbi posztjában megosztotta a CNN cikkét, amihez csak annyit fűzött hozzá:

Átlagemberek: ez félelmetes, el sem hiszem, hogy a harmadik világháború peremén állunk, meg is nézem a híreket

– nyilvánvalóan arra utalva, hogy vannak ennél fontosabb hírek is.

De ha vannak ennél fontosabb hírek, miért írunk mi is erről? Azért, mert Chet Hanksnek nem ez az első olyan megmozdulása, amivel bekerült a hírekbe, igaz, az elmúlt években sikerült kicsit a háttérbe szorítania magát.

Szóval ki az a Chet Hanks?

Chester Marlon Hanks néven született, évekkel ezelőtt pedig Chet Haze néven lett viszonylag ismert. A nagyon visszafogottnak tűnő apjával, anyjával és szintén visszafogott, ismert féltestvérével, Colin Hanks-szel ellentétben így néz ki:

És nagyon sokszor néz ki így, legalábbis Instagramján többször mutatja meg a meztelen, tetovált felsőtestét, mint Justin Bieber, akinek szintén ez az egyik hobbija.

Chet Hanks évekkel ezelőtt már szerepelt párszor az újságokban. Bár 2016 óta elvileg józan életet él, elég sokáig drogfüggő volt. 2015-ben a brit rendőrséggel is akadt egy kis problémája, miután szétvert egy hotelszobát. Korábban saját Instagramján jelentette be, hogy évekig kokainfüggő volt, saját állítása szerint pedig 16 éves kora óta drogozott.

2011-ben kezdett el rapkarrierrel próbálkozni Chet Haze néven, miközben még az Illinois-ban található Északnyugati Egyetemen tanult színésznek. Meg is jelentetett a YouTube-on egy mérsékelten kínos dalt, amiben az iskoláról énekelt Wiz Khalifa Black and Yellow című számát feldolgozva, a szöveget és a címet átírva White and Purple-re, vagyis fehérre és lilára, amelyek az egyetem színei.

Aztán nem is olyan régen, 2015-ben egy azóta törölt YouTube-videóban kifakadt, miszerint ő igenis bármikor használhatja az n betűs szót (az afroamerikaik gúnynevét). A BuzzFeed szerencsére lejegyzetelte a törölt videó szövegét, így megmaradt az utókornak, hogy Chet Hanks a szólásszabadságra hivatkozva szeretné használni a már említett kifejezést, amiről azt is elmondta, hogy csak olyanok előtt mondja ki, akiket szeret, és akik őt is szeretik. 2018-ban aztán előbbi kijelentései miatt elnézést kért, azt mondta, amikor erről beszélt, be volt drogozva, és csak azt szerette volna, ha rá figyelnek.

Az nem nagyon derült ki, hogy mostanában mit csinál Chat Haze – már azon túl, hogy idegen akcentussal beszél fura dolgokat vörös szőnyegeken –, bár az IMDb-profiljára nézve annyit azért tudhatunk, hogy volt két egészen kicsi szerepe az Empire, illetve a Szégyentelenek című sorozatokban. Instagramjáról viszont megtudhatjuk még azt is, hogy a tetovált felsőtestén kívül szereti a motorokat, na meg Michaiah-t, azaz a kislányát, akinek a nevét mellkasára is tetováltatta.

Végül pedig nézzünk meg a Hanks famíliáról egy friss családi fotót, ami a napokban megrendezett Golden Globe-on készült:

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic