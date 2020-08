Európánál távolabb nem nyaraltak az idén a magyar celebek

Iszak Eszti a június elsején már melltartós reklámposztban mesélt arról, hogy a Balaton körül kirándul, a hó vége viszont már Mátrafüreden érte. Július közepén Levan szigetéről posztolt, pár nappal később a szintén horvát Fiuméből. A hó végén egy influenszerkampány keretében Zalacsányból merengett egy golfautón, szűk héttel később pedig Zamárdit látogatta meg. Augusztus közepén Ciprusra látogatott el, pár napja pedig Zalában golfozott, nemrég pedig Prágában forgatott és kirándult.

Dr. Zimány Linda Instagramját kész kihívás volt átböngészni, ugyanis ha három percig pörgeted a képeket, akkor is csak az elmúlt hétnél jársz. A képek alapján Zimány a fél nyarat edző- és jógateremben, illetve az influenszer-keltető Félixben töltötte, emellett június elején lejutott Füredre és Tihanyban is járt, majd két héttel később újra egy barátjának balatoni nyaralójában élvezte a nyarat. Július elején leugrott a Lupára, megint jött egy füredi posztolás, az augusztus viszont már Sorrentóban érte. Átugrott a közeli Positanóba is és az előző évekhez hasonlóan Capri se maradhatott ki. Pár napja újra Füreden járt.

Dukai Regina Siófokkal nyitotta a nyarat, majd hazalátogatott Kapuvárra. Testvére 40 éves lett, ezt Göbösmajorban ünnepelték, pár nappal később pedig Szadáról posztolt egy zsiráf társaságában. Július elején újra járt Siófokon, a hó végén pedig munkával egybekötött nyaraláson volt Olaszországban. Augusztus végén arról írt Instagramon, hogy az M1 ment a háttérben és akkor hallott egy dánszentmiklósi szálláshelyről, ahova el is ment.

Az alábbi térkép a gombokkal nagyítható, a jobb felső dobozban lévő nevekre kattintva pedig szűrhetünk a celebekre.

Horváth Éva is nagy utazós. A júniust Verőcén kezdte, majd Sajókeresztúron szedett meggyet. Egy nappal később Bükkszentkeresztről jelentkezett be, Ő is megfordult a Lupán, július végén pedig Horvátországban pihent.

A 2014-es Miss Earth Hungary, Sydney Van Den Bosch június közepén arról posztolt, ez a nyár nem a külföldi útjairól szól majd, július közepén azért mégis eljutott Monte Carlóba. Előtte minden rendes magyar influenszerhez hasonlóan ő is járt a Kőröshegyi Levendulásban, hogy háttal állós képet csináltasson, ezt követte egy sárvári, illetve monoszlói tartózkodás.

Rubint Rella viszonylag későn, július elején rúgta be a nyarat, Balatonalmádiból jelentkezett. Eljutott Füredre, megfordult Siófokon és természetesen a tihanyi levendulásban is. A Szekszárd melletti Fadd-Domboriba is eljutott, ahol pasijával elég részletesen dokumentálták a stéges időtöltésüket. Augusztus vége újra a Balatonon érte, Akarattya-Magaspart mellett Tihanyban is újra készültek róla képek.

Bódizs Veronika, Miss Universe Hungary Monte Carlóban járt idén július végén, két héttel később Cannes-ból posztolt, majd a hónap közepén Saint-Tropez-ból. Az augusztus vége Míkonoszon érte.

Egyetlen magyar celeb jutott eszünkbe, aki más kontinensen pihent: Szorcsik Viki, aki Mexikóban pihente ki az elmúlt hónapokat.

Kiemelt kép: Horváth Éva, Rubint Rella, Iszak Eszti Instagram