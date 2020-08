Gáspár Zsolti lesz az első roma szereplője a Jóban Rosszbannak

Hiába kis szerep, nehezen birkózott meg vele, állítja a celeb.

A Bors írt róla, hogy Gáspár Győző testvére, Gáspár Zsolti a Jóban Rosszban című sorozatban kapott kisebb szerepet.

Nagyon hálás vagyok a Jóban Rosszban csapatának, hogy behívtak a castingra, és engem választottak ki, és ezzel az első roma szereplő lehetek a sorozatban.

– mondta Gáspár, aki egy tetőről lezuhant beteget fog játszani a sorozatban. Állítása szerint nehéz volt megtanulnia ilyen kevés szöveget is, ezért csodálja a színészeket, akik 4-5 oldalt is megtanulnak. A celeb azt is elmondta a lapnak, hogy nem egyszeri alkalom lesz, hogy feltűnik a sorozatban, meglehet, hogy még felbukkan majd a szériában később is.

Nemrég Szlávik János is szerepelt benne:

Kiemelt kép: YouTube.com/LifeTV