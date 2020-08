A randiguru azt tanácsolja, ne találkozzunk harmincas pasikkal

Meredek kijelentés, de próbálja megmagyarázni.

A 35 éves Jana Hocking az évek alatt már jó pár tucat randin van túl, ismeri annak minden csínját-bínját, és arra is rájött, hogy ha egy nő tervezni akar egy férfival, akkor melyik korosztályból ne válogasson.

Kerülje el mindenki a 30-tól 40-ig korosztályt

– írta tanácsát a news.com.au-ra. Ez a korosztály ilyenkor megállapodik, már családot alapít, és elhagyják a „piacot”, ez bizonyítja az is, hogy Ausztráliában a férfiak átlagéletkora házasságkötéskor 32,4 év.

A 30 év alattiak azért jobbak, mert keresik a románcot, a 40 felettiek meg azért, mert túl vannak az első váláson. Az ausztrál statisztikai hivatal szerint a férfiak a váláskor átlagosan 45,9 évesek.

Akik éppen nemrégiben lett túl rajta, azokat nagyon ajánlom!

– így a randiguru, és meg is indokolta: ők „régivágású randizók”, „képesek felemelni a telefont egy beszélgetéshez, egyszerre csak egy emberrel találkozgatnak, és általában szörnyen társasjátékoznak”. Általában megvan a hátrányuk is, a válás keservei, gyerekek, de ez egyben azt is jelenti, hogy nem félnek az elköteleződéstől.

Vannak szabad harmincasok is, persze, csak azok kevéssé akarnak elköteleződni, véli Hocking.

Szerintetek igaza van?