Újra aktív a One Direction Instagram-oldala, nem kizárt, hogy hamarosan összeállnak

A banda alapításának 10. évfordulója miatt sokan erre számítanak.

Négy év után tegnap újra aktívvá vált a One Direction Instagram-oldala, az apropója pedig az, hogy pontosan tíz éve állt össze a banda az X-faktorban. Először egy rejtélyes bejegyzésben annyit írtak, holnap – azaz ma- történik majd valami, úgyhogy készüljenek fel a rajongók. Az a valami pedig a banda emlékeit felidéző weboldal volt, amit olyan sokan látogattak, hogy rövidesen az élesítése után megadta magát. A rajongók egyébként biztosak benne, hogy a Spice Girls-höz hasonlóan a One Direction is tervezi a visszatérést, ha csak egy koncert erejéig is, bár erről még nincsenek hivatalos információk. A One Direction öt év után, 2015-ben oszlott fel, amikor az egyik tag, Zayn Malik kilépett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon One Direction (@onedirection) által megosztott bejegyzés, Júl 23., 2020, időpont: 5:33 (PDT időzóna szerint)

Mindenesetre, ha szereti a bandát, akkor YouTube-on ön is nosztalgiázhat ezen a frissen feltöltött videón, amiben a csapat legjobb emlékeit gyűjtötték össze:

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/AMA2014/FilmMagic