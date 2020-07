Amy Schumert nem érdekli, hogy a csapból is az folyik, milyen gyorsan nyerik vissza alakjukat a celebnők szülés után

Amy Schumer tavaly május végén szülte meg első gyerekét, most a Buzzfeed beszélgetett vele kicsit az anyaságról, de nem abban az értelemben, hogy annak milyen csodái vannak, satöbbi – sokkal inkább reflektálva azokra az erőszakos trendekre, amelyek a közösségi médiából ömlenek az anyákra. Konkrétabban:

aki kicsit is követi a celebhíreket vagy az influenszerek munkásságát, biztosan találkozott már azokkal a posztokkal, hogy szülés után milyen hamar vissza akarja valaki nyerni az alakját, mert az a „jó/helyes/normális”.

Jó érzékkel tette fel a kérdést az újságíró, hogy mennyire érez magán nyomást Schumer emiatt:

Abszolút hidegen hagy és el is vetem a lehetőséget, mert nem tartom reálisnak. Emlékszem, posztoltam képeket a szülés után és még mindig hordom a kórházi ruhámat (mert amúgy annyit elloptam, amennyit bírtam). Nehéz dolog a szülés, utána sem könnyebb, hogy gondoskodni kell a babáról. Mondom ezt úgy, hogy egyébként van egy dajkám is, sőt, rengeteg segítséget kapok, de még így is pokoli nehéz. Úgy voltam vele a szülés után, hogy adok időt magamnak. Beszéltem Serena Williamsszel is, aki ugye teniszezik, volt rajta nyomás, hogy majd vissza kell térnie – és még ő is adott magának időt. Tudtam, hogy nem fogok rohanni, eltelt 14 hónap és még mindig így vagyok ezzel. Valaki a múltkor azt hitte, a második trimeszteremben vagyok, nem viccelek. De semmi szégyellnivalót nem érzek ebben.