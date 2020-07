És ha már fél Budapest látta, akkor a követőinek is megmutatta az eredményt.

A csütörtöki zuhé Tóth Andit is elkapta, aki éppen a belvárosban szaladgált egy szál fehér trikóban. Mire hazaért úgy nézett ki, mint aki most végzett egy vizes póló versenyen, ezért két emojival ki is takarta a mellbimbóit. Azt azért mégse akarta megosztani a követőivel, meg persze az Instagram is letiltotta volna.

“Megáztál?” Csak fél Budapesten szaladtam keresztül így semmi gond

– írta posztjában Tóth Andi.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tóth Andi (@tothandi.andee) által megosztott bejegyzés, Júl 2., 2020, időpont: 7:01 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@tothandi.andee