Julianne Moore, Kristen Bell és Aaron Paul közös kampányban szólaltak fel a rasszizmus ellen

Julianne Moore mellett több sztár is felsorakozott az ‘I take responsibility’ vagyis felelősséget vállalok szlogenű kezdeményezésben, amiben elmondják, hogy ezentúl szeretnének minél többet tenni azért, hogy ne fordulhasson elő több, George-Floydhoz hasonló eset. Felelősséget vállalnak például az inszenzitív viccekért is, amiket valaha elsütöttek. A videóban különböző, az afroamerikai kisebbséget érintő problémákra hívják fel a figyelmet. Kesha, Sarah Paulson és Stanley Tucci is beleálltak a kampányba.

Today, #ITakeResponsibility for my role in eradicating racism in America. Unless white America acknowledges its privilege, systemic racism will persist. Act Now. What will you commit to? https://t.co/OjSR23y7lp. @NAACP @itakeresponsibility #itakeresponsibility #blacklivesmatter pic.twitter.com/NYH2WQyiKP

— Julianne Moore (@_juliannemoore) June 11, 2020