Anna Kendrick egy túszdráma megéléséhez hasonlította az Alkonyat forgatását

Hajlamosak vagyunk elfelejteni olyan tényeket, hogy Anna Kendricknek köze van az Alkonyat című filmekhez, de most gondoskodott róla, hogy ismét eszünkbe jusson. Egy interjú keretein belül felidézte, mennyire gyalázatos volt a legelső film forgatása még 2008-ban.

Erről a Vanity Fair YouTube-csatornáján beszélt:

Az első filmet Portlandben forgattuk, Oregon államban, és emlékszem, annyira hideg és szörnyű volt az egész. A Converse-cipőm be volt ázva, és úgy éreztem, itt vagyok egy csomó remek ember között, más helyzetben biztos tök jó haverok lennénk, de most mindenkit ki akarok nyírni. De egyfajta kötődést is éreztem velük, mint amikor átmentek közösen valami traumán. Mint egy túszdráma, ami után örök köteléked lesz a többiekkel