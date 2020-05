Julia Roberts arcmaszkjának egyvalaki biztosan nem fog örülni

Julia Roberts a héten kiugrott vásárolni Malibu központjába, és a járványügyi helyzetre való tekintettel természetesen arcmaszkban tette ezt. A színésznő maszkja pluszban elég feltűnő is, miután Barack Obama feje látható rajta, amire Donald Trump elég szúrósan nézhet ezek után.

Más kérdés: honnan tudták, hogy Roberts van alatta?

Julia Roberts Wears A Mask With President Obama’s Face On It https://t.co/181buIuEOP

— BuzzFeed (@BuzzFeed) May 29, 2020