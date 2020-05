Tuti, hogy mindenre figyelt ezen a képen Bella Hadid, csak épp arra nem, amire kellett volna

Meditáló pózba vágta magát.

Bella Hadid azzal múlatta az időt, hogy napozás/meditálás/pihenés közben magát fotózgatta, a képeket aztán gondosan megszerkesztette és feltöltötte Instagramra. Az már önmagában megér egy cikket, ahogy a szerkesztés miatt olyan hosszúak a végtagjai, mintha végtelenségig érnének. A kedvencünk, ahogy meditáló pózt vesz fel az első képen, bár gyanús, hogy nem azért, hogy ellazítsa az elméjét, hanem, hogy elkapjon egy jó fotót magáról. Egyébként is, még egy profi szelfizőnek is kihívást jelent, hogy egy megtalálja a tökéletes szöget, amiben jól is néz ki, ráadásul két számmal kisebb fürdőruhában. Pláne, hogy olyan hatást keltsen, mintha tényleg egy fontos gyakorlat közepén lenne.

Kiemelt kép: Instagram/@bellahadid