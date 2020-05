Palácsik Lilláéknak már van ötletük, hogy mi legyen a gyerekük neve

A befutó név viszont nem anyakönyvezhető itthon.

Palácsik Lilla és Visváder Tamás nemrég jelentették be, hogy első gyereküket várják. A baba nemét bejelentő bulit a karantén miatt kénytelenek voltak online megtartani, ez annyit jelent, hogy Vajna Tímeával egyszerre tudtuk meg, hogy kisfiuk lesz. Mondjuk, ő előre megjósolta a nemét, ami végül be is igazolódott.

Palácsik Lilláéknak kisfiuk lesz Instagram élőzés közben tudatták a hírt.

Instagram-oldalán most egy kérdezz-felelek során Palácsik elárulta, hogy legszívesebben Noah-nak nevezék el a babát, de nem biztos benne, hogy ez lehetséges.

Egy másik kérdésre azt is elárulta, hogy 2-3 év múlva már bele is vágnának a következő babaprojektbe.

Kiemelt kép: Instagram/@lillapalacsik