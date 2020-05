Lakatos Márk szerint Kajdi Csaba az ő másolata

Lakatos Márk volt Osváth Zsolt műsorának a legutóbbi vendége, amiben a műsorvezető arról beszélt, hogy nemrég Kajdi Csabával készített interjút, akivel egykor legjobb barátok voltak. Lakatos erre egy kérdéssel reagált, amiből kiderül, hogy Kajdit az utánzatának tekinti.

Lakatos ezután arról beszélt, hogy Kajdi egy évtizeden keresztül elítélte a médiaszereplést és nem értette, miért jó, ha az ember tartalmat gyárt, majd végül ő is elkezdte kialakítani saját felületét a közösségi oldalakon.

Lakatos hozzátette, hogy mindettől függetlenül szerinte nincsen semmi baj Kajdival.

Az, hogy a mi barátságunk, megtört, megszakadt, elpárolgott vagy elfüstölgött, az a mi kettőnk ügye, attól még ő egy sziporkázó, vicces ember. Akármit is mond és akármit is csinál másképp, hiteles vagy nem hiteles lesz az emberek szemében, ő mindig is egy borzasztó vicces ember volt.