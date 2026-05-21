„Hatalmas álmom vált valóra" – színházi darabban tűnt fel Curtis

2026. 05. 21. 12:58
Curtis nemrég a közösség oldalán számolt be arról, hogy tegnap este hatalmas álma vált valóra: egy egyszeri beugrás erejéig ő is színpadra léphetett a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalben.

Fantasztikus, leírhatatlan érzés volt a kulisszák mögül és a deszkákról átélni ezt a csodát, látni a teltházas nézőteret és részese lenni ennek a hatalmas energiának. Ezúton szeretném tiszta szívemből megköszönni a lehetőséget és a bizalmat az Erkel Színház csapatának, a rendezőnek, a színészeknek és a teljes stábnak, akik elképesztő szeretettel fogadtak! Örökre szóló emlék marad 🙏💜

– írta posztjában a rapper, akihez hasonlóan korábban Ördög Nóra is feltűnt már a színdarabban.

 

