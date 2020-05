Úgy néz ki, Nyári Dia mégis férjhez mehet az idén

Megmutatta, hogy mennyire örül a hírnek ő és mennyire a vőlegénye.

Egészen tegnapig úgy volt, hogy a párok és a szolgáltatók búcsút inthetnek a nyári lagziknak, hiszen a kormány augusztus 15-ig megtiltotta a rendezvények, köztük az esküvők megrendezését. A legújabb döntés értelmében azonban júniustól meg lehet tartani a 200 főnél kisebb létszámú lakodalmakat, amennyiben az nem Budapesten van.

Nyári Dia, aki ugyan felkészült arra, hogy nyárra tervezett esküvőjét jövőre kell halasztani, most nagyon örül a hírnek. Meg is osztott egy fotót a követőivel, amin azt is megmutatta, hogy a vőlegényét hogy érinti az újabb változás.

Mikor megtudja, mégis el “kell” vennie idén 😎👰🏼🤵🏻

– viccelődött Nyári Dia.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon N y á r i D i á n a (@nyaridia) által megosztott bejegyzés, Máj 14., 2020, időpont: 7:10 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@nyaridia