Fogadjunk, hogy semminek nem örültél ma annyira, mint Köllő Babett az új pilláinak

A nap legjobb híre.

Köllő Babett számára fontos nap a mai, ugyanis újra megcsináltatta a pilláit. A jeles eseménynek annyira örül, hogy Instagramon, mintha beragadt volna a billentyűzet, háromszor is elismételte egymás után, rengeteg felkiáltójel kíséretében, hogy: végre van pillám!!!!! Köllőt úgy feldobta a tény, hogy még mi is lázba jöttünk tőle annyira, hogy azonnal meg is írtuk.

Végre van pillám!!!!! Végre van pillám!!! Végre van pillám!!!! Jaj annyira hiányzott már!!! Brigi,olyan jó ,hogy újra dolgozni kezdtél❤️❤️❤️❤️🙏!!! @royal_lashes_szempillaszalon#kollobabett

Instagram/@kollobabett