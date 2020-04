Tóth Andi saját pánikbetegségével szerzett tapasztalataival igyekszik másokon segíteni

Emellett életmódtanácsokat is oszt, nemsokára pedig azt is megnézhetjük, hogyan szokott edzeni.

Tóth Andi az RTL Reggeli műsorában mondta el, hogy új projektbe kezdett, mégpedig, hogy megosztja a tapasztalatait és tanácsait olyan témákban, mint a pánikbetegség vagy az egészséges életmód. Elindított egy weboldalt, amin hosszasan kifejti a saját élményeit a pánikbetegségről és az életmódjáról, Instagramon pedig azt ígérte, hogy hamarosan olyan posztokat is láthatnak követői, amiben bemutatja, hogyan szokott edzeni.

Amikor felteszek egy olyan képet, amin mondjuk látszik az alakom, mindenki kérdezősködik, hogy ezt hogy lehet elérni. Úgy voltam eddig vele, hogy nem fogok okoskodni, mert valószínűleg úgysem az a legjobb megoldás, amit én csinálok, inkább egy sportoló vagy egy oktató mondja meg.

Majd hozzátette, hogy mivel most unatkozik, elkezd ezzel mégis foglalkozni, hátha beválik a követőinek is az edzésterve. Aztán elmondta, hogy egyébként nem szeret otthon edzeni, de most majd megpróbálja. Peller Mariann megkérdezte, hogy milyen visszajelzéseket kapott eddig, mire azt emelte ki, hogy sok férfi jelez vissza neki e-mail formájában.

A férfiak válaszolnak, hogy nekik az segít, gondolom, a pánikroham részben

– magyarázza, majd Peller Anna közbeszól, hogy:

Kik voltak ezek a férfiak?

Majd azzal viccelődik, hogyha Tóth Andi elárulja, hogy mennyi idősek, ő megmondja, hogy őszintén gondolták-e vagy nem.

