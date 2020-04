Rossz volt a ruhaválasztás.

Rita Ora legújabb Instagram-bejegyzésében azt mutatta meg, hogy szabadidejében, Sylvester Stallone-hoz hasonlóan ő is szeret festegetni. Ki is ült a kertbe, hogy pingáljon egy-két festményt a fákról, azonban egy szelfit is feltöltött ezek mellé, amit két virág emojival cenzúrázott, hogy el ne vonja követői figyelmét a művészi alkotásairól.

