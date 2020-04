De miért Dianát vette el Károly, ha már huszonévesen is Kamillát szerette?

Tizenötödik házassági évfordulóját ünnepli Károly herceg és felesége, Kamilla hercegné. Kapcsolatuk azonban nem a 2000-es években, hanem a '70-es évek legelején kezdődött. Aztán úgy alakult, hogy a herceg mégis valaki mást vett feleségül, de a következő évtizedekben mindenki arról pletykált, hogy Károlynak továbbra is viszonya van Kamillával.

Károly herceg és Camilla Parker Bowles 2005. április 9-én, 15 évvel ezelőtt, és 34 évvel első találkozásuk után házasodtak össze. Végre.

És idáig tényleg nagyon hosszú út vezetett.

A 22 éves Károly 1971 nyarán találkozott először az akkor 23 éves Camilla Shanddel. Ezt az időszakot dolgozza fel pár részben A Korona című Netflix-sorozat harmadik évada is. A sorozat és a közhiedelem szerint is először egy lovaspóló versenyen találkoztak, azonban Jonathan Dimbleby A walesi herceg című életrajzi könyve szerint egy közös barátjuk, Lucia Santa Cruz mutatta be őket egymásnak.

A barátságból kapcsolat lett, pontosabban inkább viszony, mert közben Kamillának 19 éves kora óta volt egy se veled, se nélküled kapcsolata Andrew Parker Bowlesszal. Parker Bowles is randizott másokkal, bizonyos pletykák szerint még Károly húgával, Anna hercegnővel is. Ez a szál szintén szerepel A korona című sorozatban, sőt ugyanitt, a harmadik évad kilencedik részében hangzik el az Anna hercegnőt alakító Erin Doherty szájából egy olyan mondat, amivel jóval később Diana hercegné jellemezte Károllyal való kapcsolatát.

A sorozat szerint amikor Károly már fontolgatja, hogy megkéri Kamilla kezét, Anna azt mondja neki, ebben az esetben készüljön fel rá, hogy „ebben a kapcsolatban mindig hárman lesznek”, utalva Andrew Parker Bowlesra. Diana hercegné a ’90-es években, miután elvált Károly hercegtől, egy tévés interjúban mondta azt Kamillára utalva:

Ebben a házasságban mindig is hárman voltunk. Egy kicsit zsúfolt volt.

De ne szaladjunk ennyire előre.

A herceg a már említett életrajzi könyv szerint is meg akarta kérni Kamilla kezét 1972 végén, de bizonytalan volt az érzéseiben. Erről és Kamillával való kapcsolatáról akkoriban családtagjai közül kizárólag Lajos Ferenc battenbergi hercegnek, apja nagybátyjának beszélt. Leginkább azért, mert tudta, hogy apja és anyja, vagyis Fülöp herceg és Erzsébet királynő sem fogadná el a kapcsolatot Kamilla múltja miatt. Mármint azt, hogy másokkal is randizott. Károly pedig trónörökösként nem vehetett el akárkit.

Károly egy hónappal később, 1973 januárjában haditengerészként nyolc hónapos hajóútra indult a Karib-térségbe. A netflixes sorozat szerint családja, pontosabban a királynő intézte így, azért, hogy távol maradjon Kamillától. Azt nem tudjuk meg soha, hogy ez igaz volt-e, mindenesetre kiküldetése alatt Kamilla és Andrew Parker Bowles márciusban eljegyezték egymást, júliusban pedig összeházasodtak. Az esküvőn az anyakirályné és Anna hercegnő is részt vettek.

Kamillából így Mrs. Parker Bowles lett, Károly pedig tovább randizott. Például Davina Sheffielddel, Amanda Knatchbull-lal, Anna Wallace-szel és Sarah Spencerrel, vagyis Diana testvérével. Aztán valahogy ismét képbe került Kamilla, közvetlenül azután, hogy 1979-ben meggyilkolták Lajos Ferencet. A gyászban Kamilla segítette Károlyt, akivel ez az állítólagos viszonya egészen 1981-ig tartott, vagyis addig, amíg a herceg feleségül nem vette Dianát.

Károly 1977-ben ismerte meg az akkor még csak 16 éves Diana Spencert, amikor még nővérével, Sarah-val járt. Egy évvel később, 1978-ben mindkettejüket meghívta 30. születésnapjára, 1979-ben pedig egy közös ismerősük buliján szintén találkoztak. Itt beszélgetett egymással először a herceg és Diana, akik ezek után kezdtek találkozgatni. A királyi család és a Spencer család egyébként más ponton is kapcsolódik, 1978-ban Diana egy másik nővére, Jane Spencer hozzáment a királynő személyi titkárához, Robert Fellowes-hoz.

Diana nemesi családból származott, nem volt olyan múltja, mint Kamillának, esély sem volt arra, hogy valami expasi feltűnik, amiről aztán cikkezhetne a sajtó, vagyis minden szempontból megfelelt arra a szerepre, hogy a trónörökös felesége legyen. Károlyon az életkora miatt már nagy volt a nyomás a család felől, állítólag végül apja, Fülöp herceg unszolására döntött úgy, hogy megkéri Diana kezét, de Gyles Brandreth életrajzíró feljegyzései szerint még Kamilla is erre bátorította a herceget.

Az eljegyzést 1981 februárjában tartották, az esküvőt pedig július 29-én. Százmilliók nézték a tévében Diana David Emanuel-ruháját és a hétméteres uszályát. Egy évvel később, 1982-ben megszületett Vilmos herceg, 1984-ben pedig Harry. 1986-ban már látszott, hogy Károly és Diana házassága nem működik. Károly a későbbi interjúiban többször hangsúlyozta, hogy Kamilla ebben az időszakban is nagyon jó barátja volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy végig hűséges volt Dianához, egyszer sem csalta meg a hercegnét.

Kamilla és Andrew Parker Bowles 1995-ben váltak el, egy évvel később, 1996-ban pedig Károly és Diana kapcsolata is véget ért, hivatalosan is kimondták a válást. Diana egy évvel később, 1997 augusztusában halt meg egy autóbalesetben.

Károly és Kamilla csak két évvel később, 1999-ben mutatkoztak először egymás társaságában a nyilvánosság előtt. Kapcsolatukat ezek után már felvállalták, de csak 2005 februárjában jelentették be, hogy eljegyezték egymást, az esküvőt pedig – ami szigorúan nem templomi volt – április 9-én tartották meg Windsorban.

A ceremónián Erzsébet királynő nem vett részt.

Kiemelt kép: Diana és Kamilla 1980-ban. Fotó: Express Newspapers/Archive Photos