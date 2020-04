Zimány Linda is követi a karanténdivatot: magára csatolt egy párnát

Új kihívás terjed.

A divatipar is nagy áldozata a koronavírus-járványnak, ezért nem meglepő, hogy az interneten már be is indult egy új kihívás fashion fronton. Ehhez pedig Zimány Linda is csatlakozott, azaz ruha helyett, párnában pózolt, amit egy övvel tett divatosabbá és a kiegészítőket sem felejtette el.

A 2020-as karantén kifutóról. Itt az én #quarentinepillowchallenge-em. Remélem egyszer kint is fogom tudni hordani ezt a kalapot

– írta posztjában Zimány Linda, akinek a fotójáért katt IDE.

Kiemelt kép: Instagram/@lindazimany